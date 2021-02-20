Власти Поморья опровергли слухи о строительстве на Шиесе других объектов для отходов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский опроверг слухи о том, что на станции Шиес вместо мусорного полигона планируется строительство других объектов, связанных с утилизацией твердых коммунальных отходов.

"Никакой альтернативной мусорному полигону на Шиесе стройки не будет. Никаких других объектов, никакой угрозы экологии, ничего того, что может вызвать тревогу и переживания жителей Архангельской области. Те, кто говорят, что взамен закрытого проекта по строительству экотехнопарка Шиес появится новая стройка, говорят неправду. До недавнего времени я мог бы назвать это домыслами искренне переживающих за будущее региона людей, сегодня скажу прямо - это вранье. Я не могу запретить людям врать, пусть это будет на их совести. Я пообещал жителям Архангельской области, что проект Шиес будет закрыт, и выполнил обещание", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Он добавил, что сейчас должна быть выполнена рекультивация поврежденных земель. "Сначала технологический этап, затем биологический - непростой, долгий, на восстановление леса уйдут годы. Никто не имеет права тормозить рекультивацию. Ничто не должно препятствовать этому процессу", - отметил Цыбульский.

Ранее в соцсетях на фоне сноса лагеря активистов появились слухи о строительстве на Шиесе мусоросжигающего завода.

Резонансный проект мусорного полигона в Шиесе

Как сообщалось, в 2018 году комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривавший строительство полигона по размещению отходов из Москвы в Ленском районе региона, был признан приоритетным. Летом 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства "Шиеса". Жители и экоактивисты Архангельской области и Коми негативно отнеслись к проекту. В регионах проходили акции против строительства полигона.

В апреле прошлого года губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов ушли в отставку. Их места заняли Александр Цыбульский и Владимир Уйба соответственно. Они выступили против продолжения строительства полигона в Шиесе.

Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных. Цыбульский заявлял, что рекультивацию планировалось завершить до конца 2020 года.

В начале текущего года инициативная группа "Чистая Урдома" объявила об окончании более чем двухлетней протестной кампании против строительства мусорного полигона в Шиесе. В начале февраля власти Архангельской области и полиция ликвидировали лагерь на Шиесе, однако активисты вернулись и продолжили дежурство.