Защитники Шиеса сообщили о задержании экоактивистки в Архангельске

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Архангельске в среду экоактивистку Анну Шекалову, выступавшую против строительства мусорного полигона в Шиесе, сообщают активисты в соцсетях.

Шекаловой вменяют статью 6.1.1 КоАП РФ (побои).

По словам активистов, женщину доставили в участок "принудительно, без составления протокола".

Комментарием пресс-службы УМВД по Архангельской области "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, в начале текущего года инициативная группа "Чистая Урдома" объявила об окончании более чем двухлетней протестной кампании против строительства мусорного полигона в Шиесе. В начале февраля власти Архангельской области и полиция ликвидировали лагерь на Шиесе, однако активисты вернулись и продолжили дежурство.

В 2018 году комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривавший строительство полигона по размещению отходов из Москвы в Ленском районе региона, был признан приоритетным. Летом 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства "Шиеса". Жители и экоактивисты Архангельской области и Коми негативно отнеслись к проекту. В регионах проходили акции против строительства полигона.

В апреле прошлого года губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов ушли в отставку. Их места заняли Александр Цыбульский и Владимир Уйба соответственно. Они выступили против продолжения строительства полигона в Шиесе.

Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных. Цыбульский заявлял, что рекультивацию планировалось завершить в 2024 году.