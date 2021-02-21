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Полицейским предложили дать право увозить людей в вытрезвители из дома

Согласно проекту МВД, для этого необходимо будет заявление сожителей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В МВД РФ разработали порядок доставки в вытрезвители и отделения полиции людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Документ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

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Согласно тексту, нетрезвых граждан могут привезти в полицию или медучреждение из дома по письменному заявлению находящихся с ними в одном помещении людей. Процедура предусмотрена на тот случай, если пьяный человек может "причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу". При необходимости сотрудники полиции должны незамедлительно вызвать скорую помощь на дом к нетрезвому гражданину.

Также, согласно проекту документа, в медорганизации будут доставлять из общественных мест лиц в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Нетрезвого человека могут забрать с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, железнодорожных станций, платформ, из скверов, парков, поездов дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортов, морских и речных портов, с автовокзалов и автостанций, привокзальных площадей.

При этом сотрудники полиции будут при необходимости оказывать гражданам первую помощь, вызывать бригаду скорой и обеспечивать сохранность имущества нарушителей порядка. Полицейским также необходимо будет установить личность человека до его передачи медработникам "в целях выявления лиц, объявленных в розыск, привлечения лиц, совершивших правонарушение, к административной ответственности".

Кроме того, МВД наделяет полицейских обязанностью обеспечивать безопасность медицинских работников во время осмотра нетрезвых правонарушителей и при проведении их медицинского освидетельствования.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей. Документом предусмотрено создание вытрезвителей на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства - по мнению авторов закона, финансирование работы вытрезвителей за счет средств ОМС "может повлечь нецелевое использование бюджетных средств".

МВД РФ

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