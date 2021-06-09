МВД РФ издало приказ о доставке нетрезвых граждан в вытрезвители

Туда же будут доставлять пьяных из их домов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Утвержден приказ МВД РФ о доставке нетрезвых граждан в вытрезвители при участии полиции, сообщает в среду "Российская газета" (РГ).

"Доставлять в вытрезвители будут граждан, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Туда же будут доставлять пьяных из их домов", - говорится в публикации.

Газета уточняет, что последняя категория подлежит транспортировке в вытрезвители "при условии, что есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу тех, с кем проживают или у кого находятся в гостях".

При обнаружении нетрезвого гражданина в общественных местах или при прибытии по вызову в квартиру сотрудники полиции, как пишет издание, при необходимости должны оказать первую помощь, а также вызвать скорую медицинскую помощь.

"Перед тем как направить пьяного в медорганизацию или на медосвидетельствование, сотрудники полиции должны установить личность гражданина, а также проверить данные по оперативно-справочным и розыскным учетам", - сообщает издание. Если приехавшая "скорая помощь" установила, что нет медицинских показаний для помещения обнаруженного гражданина в стационар, его направят в медвытрезвитель. "Если есть основания для его задержания, например, буянил, разбил что-нибудь, то его отвезут в служебные помещения территориальных органов МВД", - поясняет "Российская газета".

Ранее сообщалось, что в МВД РФ разработали порядок доставки в вытрезвители и отделения полиции людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Документ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о восстановлении региональных систем вытрезвителей. Документом предусмотрено создание вытрезвителей на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Финансирование работы вытрезвителей за счет средств ОМС, как считают авторы закона, "может повлечь нецелевое использование бюджетных средств".