Суд в Петербурге арестовал напавшего на сотрудника консульства Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга до 18 апреля заключил под стражу 34-летнего местного жителя Назара Смоленского, обвиняемого в нападении на сотрудника генконсульства Украины. Об этом сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина обвиняется в том, что днем 19 февраля нанес гражданину Украины несколько ножевых ранений. Действия фигуранта квалифицированы как хулиганство. По данным пресс-службы, Смоленский ранее судим, не работает, холост.

В минувшую пятницу Госпогранслужба Украины сообщала, что гражданин РФ с ножом напал на пограничника, который охранял консульство республики в Петербурге. Сотрудник дипмиссии получил два ножевых ранения.

Позже источник "Интерфакса" уточнил, что напавший может страдать психическим расстройством. Мотивов для нападения на сотрудника консульства мужчина, по его словам, не имел.

Возбуждено уголовное дело.