МИД РФ осудил нападение на сотрудника генконсульства Украины в Петербурге

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила решительное осуждение нападения на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, а также недоумение по поводу реакции на этот инцидент со стороны Киева.

"Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского МИД.

Москва принимает все необходимые меры для нормального и безопасного функционирования этих учреждений в РФ, отметила представитель МИД России.

Она подчеркнула, что представительство МИД РФ в Санкт-Петербурге оказало Генконсульству Украины оперативное содействие в госпитализации пострадавшего, а петербургские врачи предоставили ему квалифицированную помощь.

"И.о. генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД России в Санкт-Петербурге отметил, что украинская сторона не усматривает в случившемся политической подоплеки. Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге - ноту украинского Генконсульства", - продолжила Захарова.

"Вместо того чтобы поблагодарить российских полицейских, дипломатов и медицинских работников, украинская сторона посчитала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц. Представитель МИД Украины объявил об этом протесте в твиттере. Подобная реакция Киева вызывает недоумение", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что "нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти". "Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего", - говорится в комментарии.

23 февраля сообщалось, что МИД Украины выразил протест РФ из-за покушения на убийство сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

В генеральном консульстве Украины в северной столице на военнослужащего Государственной пограничной службы, который охранял дипломатическое учреждение, напал неизвестный мужчина. Он нанес пограничнику два ножевых ранения. Нападавший оказался гражданином РФ, он был задержан и заключен под стражу.