Украина выразила протест после нападения на сотрудника генконсульства в Петербурге

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за "покушения на убийство сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Он написал в своем твиттере, что "правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение". Николенко потребовал проведения расследования и обеспечения охраны украинских дипучреждений.

В генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге на военнослужащего Государственной пограничной службы, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины, напал неизвестный мужчина. Он нанес пограничнику два ножевых ранения.

Нападавший оказался гражданином РФ, он был задержан.