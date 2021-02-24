В Госдуме заявили, что идея лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ противоречит Конституции

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Предложенная режиссером Никитой Михалковым инициатива о лишении гражданства РФ за призывы вводить санкции против России противоречит Конституции страны, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Как можно к этому относиться, если в Конституции написано, что нельзя. Оно (гражданство - ИФ) неотчуждаемое по рождению, только сам (человек - ИФ) может отказаться", - сказал Крашенинников журналистам в среду в Екатеринбурге, отвечая на вопрос "Интерфакса" об отношении к идее Михалкова.

При этом глава думского комитета отметил, что к самому "Никите Сергеевичу (Михалкову - ИФ) относится хорошо".

Михалков на прошлой неделе предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ.

"Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она (коррупция) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны", - сказал Михалков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны - это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой...", - подчеркнул режиссер.

По его мнению, применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям. "А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано", - пояснил Михалков.

"Но мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны", - считает режиссер.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тема наказания за призывы к антироссийским санкциям, в том числе лишение гражданства РФ, представляет общественный интерес и подлежит обсуждению. "Не берусь предсказать исход этих обсуждений, но то, что такие предложения привлекают общественный интерес - это однозначно", - добавил Песков.