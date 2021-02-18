Песков счел интересной тему лишения гражданства за призыв к санкциям против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что тема наказания за призывы к антироссийским санкциям, в том числе лишение гражданства России, представляет общественный интерес и подлежит обсуждению.

"Действительно, мы видим, что такие предложения озвучиваются и, наверняка, - я не говорю, как следует наказывать за это, лишать гражданство или по-другому - это уже не наша прерогатива, но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления различными рестрикциями, конечно, эта тема весьма актуальна и понятно, что такие предложения будут, наверняка, обсуждаться", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать инициативу режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства за призывы к введению санкций против России.

"Не берусь предсказать исход этих обсуждений, но то, что такие предложения привлекают общественный интерес - это однозначно", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, допускает ли он, что такая норма, действовавшая в СССР, может вернуться, пресс-секретарь президента сказал: "Я не могу этого допускать, я не берусь говорить о том, какое именно возможно наказание, но то, что сама тема, безусловно, интересная и то, что она будет обсуждаться - это я допускаю".

Песков сказал, что предложение Михалкова "не является пионерским". "Вы знаете, что первым предложение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Олег Дерипаска. Он, правда, не говорил о таком суровом наказании, но говорил, что это (призыв к антироссийским санкциям - ИФ) должно приравниваться к уголовно наказуемому преступлению", - отметил Песков. По его словам, "не первый раз такие предложения озвучиваются".

Инициатива Михалкова

Накануне, 17 февраля, Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ.

"Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она (коррупция) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны", - сказал Михалков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

"А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны - это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой...", - уточнил режиссер.

Он отметил, что применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям. "А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано", - пояснил Михалков.

"Но мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны", - считает режиссер.