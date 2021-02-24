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Умер второй пострадавший при вспышке пыли на Бийской ТЭЦ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Бийске умер второй пострадавший при вспышке угольной пыли на ТЭЦ 18 февраля, сообщила Сибирская генерирующая компания в своем телеграм-канале. Утром она же сообщила о смерти первого пострадавшего.

Компания пообещала помочь семьям погибших и принесла им соболезнования.

18 февраля вечером на Бийской ТЭЦ случился сбой работы оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. Вспыхнула пыле-воздушная смесь. Сильно пострадали два человека, к их лечению привлекали специалистов ожогового центра.

Причины случившегося выясняет специально созданная комиссия.

Бийск Алтайский край Сибирская генерирующая компания Бийская ТЭЦ

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