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Возбуждено уголовное дело о гибели двух человек на Бийской ТЭЦ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о гибели двух рабочих при вспышке угольной пыли на Бийской ТЭЦ. Дело расследуется по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в СК.

По версии следствия, вечером 18 февраля в котельном цехе АО "Бийскэнерго" котлоагрегат готовили к работе. Произошла разгерметизация пылесистемы и выброс угольной пыли в цех, которая при взаимодействии с кислородом воспламенилась.

Старший машинист и слесарь получили тяжелые ожоги и 24 февраля умерли в больнице.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, а также проверят действия должностных лиц, не обеспечивших безопасные условия труда в цехе.

Бийская ТЭЦ Бийск Алтайский край СКР Бийскэнерго

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