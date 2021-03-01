Селекционеры пожаловались Путину на законопроект о семеноводстве

Они увидели в документе угрозу волюнтаризма и коррупционные риски

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация независимых российских семенных компаний и Российский зерновой союз направили открытое письмо президенту Владимиру Путину и попросили его поручить правительству привести внесенный в Госдуму законопроект "О семеноводстве" в соответствие с законодательством России и нормативными актами ЕАЭС.

Как следует из обращения, с копией которого ознакомился "Интерфакс", законопроект не исполняет поручение главы государства, данное в марте 2020 года. Он тогда поручил внести в законодательство в области семеноводства и карантина растений изменения, направленные на обеспечение прав сельхозпроизводителей.

По словам авторов письма, внесенный законопроект , напротив, вводит "новые, необоснованные административные барьеры, устанавливает обязательные требования и навязывает новые платные государственные услуги", создает условия, исключающие развитие селекции и семеноводства. Аграрии насчитали 29 новых обязательных требований к сельхозпроизводителям, а также функций и полномочий для федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ).

В частности, законопроект вводит обязательные требования к сортовым и посевным показателям качества семян, которые отныне будут устанавливаться не техническими регламентами, а федеральными органами исполнительной власти, что противоречит законам о техническом регулировании, о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле.

"Впервые вводится запрет на любое использование семян, которые не отвечают требованиям, установленным ФОИВ, при этом для ФОИВ предусмотрено право делать исключения из этого правила для отдельных компаний или предписывать уничтожение семян для других", - говорится в письме.

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти наделяются правом устанавливать порядок реализации и транспортировки партий семян, хотя регламентация этих технологических процессов является прерогативой закона "О техническом регулировании" и не может устанавливаться законом "О семеноводстве".

Авторы письма также обращают внимание на то, что законопроект устанавливает монопольное право для ФГБУ "Госсорткомиссия" на обязательное исследование семян на содержание генетических модификаций и оформление генетического паспорта как за счет бюджета (затраты на это оцениваются в более чем 1 млрд рублей), так и за счет заявителей (стоимостью примерно 50 000 рублей за штуку). Причем генетическая паспортизация сортов и гибридов будет сплошной - как при ввозе, так и при включении в реестр. К тому же она распространится на сорта и гибриды, уже включенные в реестр ранее.

"При средней ориентировочной стоимости такого паспорта 50 000 рублей затраты бюджета и селекционеров окажутся просто неподъемными, а так называемый генетический паспорт превратится в ничего не гарантирующую "филькину грамоту", - говорится в письме.

Семеноводы также обеспокоены тем, что в ряде положений законопроекта устанавливаются пока не определенные разработчиком ("иные") полномочия для государства и федеральных органов власти и обязанности для сельхозпроизводителей.

"Это несет в себе не только волюнтаризм, но и потенциальные коррупционные риски, а также создает условия неопределенности и нестабильности", - предупреждают авторы обращения.

Они также просят президента поручить провести "нулевые" чтения по законопроекту в Общественной палате России "для максимально широкого и гласного обсуждения с участием профессиональных союзов и ассоциаций, деятельность которых прямо или косвенно зависит от окончательного содержания этого документа".

Законопроект "О семеноводстве" разработал Минсельхоз и в конце прошлого года внес его в правительство. Правительство одобрило документ в середине февраля и направило его в Госдуму.

Законопроект нацелен на создание условий для развития эффективного рынка семян в России, информирование отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке качественного посевного материала с характеристиками, необходимыми для воспроизводства и получения гарантированного урожая, повышение качества семенного материала. В документе определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян. Он предусматривает создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений.