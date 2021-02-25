Российских интернет-пользователей попробуют идентифицировать по номеру телефона

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) по заказу Россвязи, которую ликвидируют, проверит, можно ли в России внедрить идентификацию пользователей интернета и виртуальной телефонии с помощью системы сопоставления телефонного номера и доменного имени, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные госзакупок.

Речь идет о протоколе переноса телефонных номеров на систему доменных имен в интернете ENUM (Electronic Number Mapping System), объясняет издание. Принцип работы протокола состоит в том, что телефонный номер можно преобразовать в домен, и тогда почти любой пользователь сможет "бесшовно" звонить с помощью интернет-связи на обычные телефоны и наоборот. Чтобы перевести номер телефона в ENUM, надо изменить в нем порядок цифр на обратный и добавить в конце ".e164.arpa" — домен для телефонов, принадлежащий Центру координации сети Интернет RIPE, находящемуся в Европе, напоминает газета.

ЦНИИС выиграл тендер Россвязи 19 февраля. Институт должен изучить вопрос и подготовить поправки в законы для внедрения этой технологии. Стоимость контракта - 32,7 млн рублей, пишет "Коммерсантъ".

Протокол ENUM уже используют некоторые мобильные операторы в России для оказания услуги звонков по интернет-протоколу (VoIP), рассказал изданию представитель "Мегафона". Он назвал внедрение этой технологии возможным, если на это согласятся все операторы связи. Представитель "Ростелекома" отметил, что успешность внедрения системы "будет во многом зависеть от технической реализации, в том числе возможности государства создать единый центр авторизации".

Введение дополнительной идентификации пользователей излишне и подразумевает тотальный контроль, заявил газете источник в одном из операторов.

Директор центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Андронов сказал, что на внедрение единой системы адресации абонентов на протоколе ENUM уйдет от пяти до десяти лет. Источник среди участников рынка считает, что это будет бессмысленным, поскольку глобальные компании использовать только телефонные номера для идентификации клиентов не планируют, и Рунет будет изолирован от мировой сети.

Источник издания на рынке отметил, что ЦНИИС предлагал исследовать ENUM еще пять лет назад, но тендер был объявлен только к закрытию Россвязи. Он выразил сомнение в своевременности и обоснованности такого тендера.