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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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Минздрав РФ призвал регионы сохранять антиковидные меры

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал регионы сохранять меры, направленные на противодействие распространению коронавируса.

"Несмотря на то, что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе. Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами в четверг.

При этом, по его словам, "необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений".

Министр сообщил, что в настоящее время в медицинских организациях развернуто 156 тысяч коек для лечения коронавирусной инфекции, из них занято более 120 тысяч.

Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет - "именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию", сказал Мурашко.

"В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка - это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой. В случае заболевания COVID-19 лица старше 60 лет требуют особого внимания и приоритетной госпитализации", - отметил он.

После выписки из стационара лица старше 60 лет, а также граждане с хроническими неинфекционными заболеваниями, например, болезнями сердца и сосудов, должны приглашаться на прием к врачу для корректировки терапии, сказал министр.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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