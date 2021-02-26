Прирост COVID-19 в Петербурге закрепился близ 1000 случаев в сутки

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Петербурге замедлились, ежедневный прирост остановился уровне в тысячу новых случаев, сообщила "Интерфаксу" начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Небольшое снижение суточной заболеваемости в последние дни (менее тысячи заболевших за сутки), по мнению эксперта, связано с нежеланием больных в праздники обращаться к врачам.

"Спровоцировать рост заболеваемости, на наш взгляд, может отказ от применения средств индивидуальной защиты", - добавила она.

Чхинджерия высказала сожаление по поводу того, что в последнее время жители города все меньше соблюдают масочный режим, снимают маски, пройдя турникеты метро, не носят их в общественных местах. Она считает, что если нарушения масочного режима станут массовыми, эпидемиологическая ситуация в регионе может ухудшиться.

"В Петербурге сезон ОРВИ, а к ОРВИ относится и коронавирус, длительный, иногда и в апреле сохраняется высокий уровень заболеваемости. Если до конца этого сезона мы увидим стойкое поступательное снижение заболеваемости COVID-19, то можно будет говорить об увеличении количества присутствующих на различных мероприятиях (спортивных, культурных - ИФ). Смягчение ограничений будет касаться в основном численности", - отметила она.

Чхинджерия подчеркнула, что масочный режим, социальное дистанцирование, недопуск на рабочее место заболевших останутся актуальными надолго, отменять его нельзя, "несмотря ни на какое снижение заболеваемости".

В ноябре-декабре в городе ежедневно фиксировалось более 3500 новых случаев заражения коронавирусом тысяч заболевших COVID-19, в январе началось поступательное снижение заболеваемости. В последние две недели суточные показатели по заболевшим коронавирусом почти не меняется.