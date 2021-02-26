В Шлиссельбурге мужчина погиб в перестрелке в кафе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В одном из кафе в Шлиссельбурге мужчина получил несколько огнестрельных ран и погиб на месте. По факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и о незаконном обороте оружия, сообщили в управлении СК по Ленинградской области.

По данным следствия, мужчина 1982 года рождения погиб в перестрелке.

Источники регионального издания 47news утверждают, что перестрелкой закончился конфликт, в котором участвовало несколько десятков человек.