Госпитализирован еще один участник драки со стрельбой под Петербургом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В больнице Петербурга в тяжелом состоянии находится раненый мужчина, который мог быть участником массовой драки с перестрелкой в кафе Шлиссельбурга, произошедшей в ночь на 26 февраля. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В приемный покой НИИ Джанелидзе 34-летнего мужчину со сквозным огнестрельным ранением бедра доставили неизвестные под утро 26 февраля.

В полиции предполагают, что он был участником конфликта со стрельбой в кафе в Шлиссельбурге, однако опросить его не смогли из-за его тяжелого состояния, рассказал источник.

Согласно видеозаписям с камер наблюдения в помещении кафе, в потасовке участвовали около 60 человек. Стреляли, предположительно, из автоматического оружия, несколько раз. С места изъяли стреляные гильзы.

По словам владельца заведения, участники конфликта были мало знакомы, но имели давний бытовой конфликт.

В ночь на 26 февраля в кафе в Шлиссельбурге (Ленинградская область) произошла массовая драка, завершившаяся перестрелкой. В результате конфликта погиб 38-летний мужчина.

По данным источника "Интерфакса", среди участников инцидента были выходцы из Закавказья, а встречались они в заведении с названием "Баку".

В СК Ленинградской области возбудили дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору и незаконном обороте оружия.