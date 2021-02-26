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В Кремле не в курсе, предупреждали ли США Россию об ударах в Сирии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о том, уведомляли ли Соединенные Штаты Россию о намерении нанести удары по Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что оперативные контакты осуществляются по линии военных.

Ранее сообщалось, что ВВС США в Сирии нанесли ракетный удар по позициям сирийских ополченцев, которых поддерживает Иран. По данным издания Politico, которое ссылалось на официальный источник из числа военных, этот шаг был предпринят "в ответ на три ракетных удара против сил США в Ираке".

"Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США Сирия Дмитрий Песков

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