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Детский хирург Геннадий Чепурной умер в ростовском ковид-госпитале

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Детский хирург, заслуженный деятель науки РФ Геннадий Чепурной скончался в возрасте 81 года в ковид-госпитале в Ростове-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"Да, к сожалению это так. Чепурной скончался в ковид-госпитале городской больницы №20", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что причину смерти медика еще предстоит уточнить.

Профессор Чепурной родился в Ростове-на-Дону 7 марта 1939 года. С 1982 занимал должность заведующего кафедрой детской хирургии Ростовского государственного медуниверситета, организовал службу хирургии новорожденных, открыл детское урологическое отделение, отделение ожоговой травмы, расширил детское ортопедотравматологическое отделение. За личный вклад в развитие отечественной детской хирургии и создание научной школы детских хирургов Юга России он был удостоен звания "Заслуженный деятель науки РФ".

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в области на 285 и на утро 26 февраля нарастающим итогом достигло 72464. Коэффициент распространения инфекции - 0,93.

Геннадий Чепурной Ростовская область Ростов-на-Дону Коронавирус

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