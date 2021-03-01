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Сахалинский депутат-миллиардер Пашов арестован в Хабаровске на два месяца

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, задержанный в конце прошлой недели в Хабаровске, взят под стражу на два месяца, сообщил "Интерфаксу" депутат облдумы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

"Да, суд принял такое решение. Мы (АРСО - ИФ) в своем ходатайстве просили суд не заключать под стражу. Мы говорим, что по экономическим делам человека, наверное, было бы неправильно заключать под стражу", - сказал Козлов. Он также сообщил, что причины задержания Пашова ему неизвестны, "не знаю обстоятельства дела, ничего пояснить не могу".

В суде Хабаровска "Интерфаксу" подтвердили, что в отношении Пашова "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля". По словам собеседника агентства, депутат пока будет находиться в следственном изоляторе Хабаровска.

По предположениям сахалинских СМИ, задержание Пашова связано с делами его товарища, сахалинского бизнесмена Олега Кана, который находится в международном розыске и обвиняется в организации убийства в 2010 году местного предпринимателя Валерия Пхиденко.

Пашов - депутат Сахалинской облдумы с 2017 года. Он также является председателем правления АРСО, владельцем рыбодобывающей компании "Монерон". Forbes в 2019 году признал Пашова самым богатым депутатом России. Задекларированный им тогда доход составил 6,2 млрд руб.

Дмитрий Пашов

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