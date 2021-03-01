В РФ отмечена самая низкая смертность от COVID за сутки с ноября

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 571 случай, за сутки скончались 333 человека - это минимум с ноября 2020 года, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Практически всю минувшую неделю прирост новых случаев заражения коронавирусом в РФ держался на уровне более 11 тысяч в сутки. Эпидемиологи заявляют, что идет снижение эпидпроцесса, и наступившей весной эта тенденция продолжится, хотя возможны суточные колебания.

В Москве зафиксированы 2 097 новых случаев COVID-19, 42 пациента скончались, 1 541 человек выздоровел.

За минувшие сутки в целом по России 11 277 человек были выписаны из больниц.

За весь период распространения коронавируса в РФ, с марта 2020 года, зарегистрировано 4 млн 257 тыс. 650 случаев коронавирусной инфекции (+0,27% за минувшие сутки), 86 455 умерших и 3 млн 823 тыс. 074 выписанных.

Еще 943 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 629 - в Московской области, 386 - в Нижегородской области, 293 - в Воронежской области, 286 - в Ростовской области, 278 - в Самарской области, 228 - в Иркутской области, 195 - в Саратовской области, 194 - в Челябинской области, 190 - в Пермском крае, 185 - в Волгоградской области, 179 - в Свердловской области, по 157 - в Вологодской и Пензенской областях.

Кроме того, 155 случая зарегистрированы в Красноярском крае, 153 - в Ленинградской области, 150 - в Краснодарском крае, 141 - в Тверской области, 138 - в Башкирии, 136 - в Ярославской области, 133 - в Алтайском крае, 128 - в Курской области, 127 - в Кировской области, 124 - в Владимирской области, 120 - в Архангельской области, 118 - в Тамбовской области, 117 - в Тульской области, 111 - в Новосибирской области, по 107 - в ХМАО, Липецкой области, 106 - в Калужской области, 103 - в Омской области, 102 - в Бурятии, по 100 - в Астраханской области, Забайкальском крае.

В других регионах России суточный прирост не превышает ста.