Фигурант дела о хищениях из Росрезерва получил условный срок

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к условному наказанию Александра Безрукова за многомиллиардные хищения денежных средств Росрезерва.

В пресс-службе Мосгорсуда в понедельник "Интерфаксу" сообщили, что Александру Безрукову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года.

Безруков признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Присвоение и растрата".

Как уточнили в Мосгорсуде, дело в отношении фигуранта было рассмотрено в особом порядке. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить его к 4 годам и 7 месяцам реального срока.

Безруков, как уточнил "Интерфаксу" осведомленный источник, - бывший совладелец и генеральный директор компании "НафтаПремиум", задержанный летом 2019 года в рамках уголовного дела о хищении 3,2 млрд из Росрезерва. Как сообщалось, по делу были также задержаны несколько сотрудников агентства, в том числе замглавы Александр Кирюхин. В уголовном деле идет речь о хищении 3,2 млрд руб. при исполнении госконтракта на восстановление дизельного топлива в комбинатах Росререзерва в различных субъектах РФ. Дело Безрукова, по данным источника "Интерфакса", было выделено из основного, поскольку он признал вину.