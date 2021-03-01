Рабочий убил семью в Нижнем Новгороде из корыстных побуждений

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Следователи при допросе подозреваемого в убийстве четырех человек в поселке Кудьма Нижнего Новгорода установили, что преступление было совершено из корыстных побуждений, сообщается на сайте СУ СКР по региону в понедельник.

По данным следствия, подозреваемый был подсобным рабочим в частном доме этой семьи. Из корыстных побуждений он напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме - на его 63-летнюю жену, нанес им ножевые ранения. Затем убил их 41-летнюю невестку и ее пятилетнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления.

В семье есть еще старший ребенок - 14-летняя девочка, ее не было дома в момент преступления, отмечает следствие. По его данным, находившаяся на занятиях школьница не смогла дозвониться домой и связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Отец попросил соседа сходить к нему домой, тот обнаружил, что у соседей произошла трагедия, и вызвал полицию.

Как установил СК, 26-летнему подозреваемому помог скрыться его знакомый, с ним также работают следователи.

Как сообщалось, 28 февраля в частном доме в поселке Кудьма были найдены убитыми пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, а также дедушка и бабушка 64 и 63 лет. Было возбуждено уголовное дело.

Двух подозреваемых задержали по "горячим" следам во Владимирской области.