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Подозреваемый в убийстве семьи в Нижнем Новгороде доставлен на допрос

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьма Нижнего Новгорода доставлен к следователям для допроса, сообщается на сайте СУ СКР по региону в понедельник.

"В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, он задержан", - говорится в сообщении.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что в убийстве подозревается один человек, узбек по национальности. "Он работал у семьи. Мотивы преступления уточняются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый был задержан по плану "Перехват" с таксистом, который его вез. "Он заплатил таксисту 45 тыс. рублей, собирался ехать в Санкт-Петербург", - добавил источник.

Собеседник агентства добавил, что в семье осталась старшая дочка, она находится с отцом. Их обоих не было дома в момент трагедии.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее стало известно, что 28 февраля в частном доме в Кудьме были найдены тела четверых человек - 5-летнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Позднее в тот же день были задержаны двое подозреваемых в убийстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Информированный источник уточнял "Интерфаксу", что семья считалась благополучной.

Нижний Новгород СКР

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