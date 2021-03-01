Банк России отметил новое снижение инфляционных ожиданий населения

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения в феврале снизились второй месяц подряд, но все еще остаются высокими, говорится в комментарии Банка России.

Оценка ожидаемой гражданами в ближайшие 12 месяцев инфляции, согласно опросу "инФОМ", в феврале сократилась на 0,6 процентного пункта (п.п) - до 9,9%. "Что, впрочем, все еще существенно выше среднего уровня 2018 - 2019 годов", - отмечает ЦБ.

Наблюдаемая населением инфляция в феврале впервые с августа 2020 года снизилась (на 0,5 п.п. - до 12,3%). На изменение оценок наблюдаемой инфляции традиционно наиболее значительно влияет динамика цен на отдельные часто покупаемые населением товары, поясняет регулятор. Так, респонденты в феврале заметно реже, чем в январе, говорили об удорожании сахара, подсолнечного масла и яиц - товаров, рост цен на которые вызывал наибольшую обеспокоенность населения в последние месяцы. В то же время в феврале участники опроса стали чаще отмечать повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и бензин.

Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед, по данным мониторинга ЦБ, в феврале 2021 года практически не изменились. Средний ожидаемый темп роста цен в ближайшие три месяца составил 3,6% в годовом выражении (против 3,9% в январе 2021 года и 2,1% в феврале 2020 года). Средний уровень инфляции, заложенный в бизнес-планы предприятий на 2021 год, вырос и составил 5,9% против 5,2% на 2020 год.

Банк России ожидает инфляцию в 2021 году на уровне 3,7-4,2%.