Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных 21 млн пользователей VPN

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых есть граждане России, сообщили в пресс-службе ведомства. Сколько времени продлится проверка, там не уточнили.

"В соответствии с действующим законодательством в случае принятия решения судом доступ к сайтам, незаконно распространяющим персональные данные, будет ограничен", - добавил представитель ведомства.

1 марта "Коммерсантъ" написал, что эксперты по кибербезопасности издания CyberNews обнаружили, что на теневых форумах продается база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для Android - GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. В базе есть адреса электронной почты, пароли и логины клиентов сервисов, а также данные об их мобильных устройствах и платежах. Э