Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:33Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

Шойгу выслушал предложения о возобновлении выпуска самолетов Ан-124

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу заслушал предложения по возобновлению производства в России украинского самолета Ан-124 "Руслан", сообщили в пресс-службе военного ведомства. Эти предложения министру представили на совещании в Ульяновске на предприятии "Авиастар-СП".

Шойгу отметил, что в 2020 году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124. Он выразил надежду, что стране удастся получить необходимое количество исправных самолетов.

Ан-124 "Руслан" - самый большой в мире серийный грузовой самолет. Его разработали в украинском конструкторском бюро "Антонов". В Ульяновском авиакомплексе всего было выпущено 36 Ан-124.

В России эти самолеты не выпускают с 2003 года, но действующие машины продолжают ремонтировать и поддерживать их летную годность. Военные не раз предлагали возобновить производство "Русланов". Однако глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в этом нет острой необходимости, поскольку ремонт существующего парка продлит ресурс Ан-124 до конца 2040-х годов.

При этом в КБ "Антонов" считают, что возобновление производства Ан-124 невозможно без украинского участия.

На совещании в Ульяновске 2 марта также обсуждалось исполнение госконтрактов по транспортным самолетам Ил-76МД-90А и Ан-124.

Ан-124 Руслан Ульяновск Авиастар Сергей Шойгу Минобороны Минпромторг

Новости по теме

Новости

РФ пообещала отреагировать на новые санкции США из-за Навального

За службу в армии по контракту высказалась почти половина россиян

За службу в армии по контракту высказалась почти половина россиян

Группа Совета Федерации подготовит поправки в УК о борьбе с пытками

В РФ зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября

В РФ зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября

Путин отметил влияние Горбачева на ход мировой истории

Путин отметил влияние Горбачева на ход мировой истории

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье за два месяца снизился на 21,6%

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье за два месяца снизился на 21,6%

Что случилось этой ночью: вторник, 2 марта

Список профессий и специальностей в колледжах сократят в два раза

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Думе предложили освободить врачей от ответственности за случайную потерю наркотиков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');