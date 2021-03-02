Шойгу выслушал предложения о возобновлении выпуска самолетов Ан-124

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу заслушал предложения по возобновлению производства в России украинского самолета Ан-124 "Руслан", сообщили в пресс-службе военного ведомства. Эти предложения министру представили на совещании в Ульяновске на предприятии "Авиастар-СП".

Шойгу отметил, что в 2020 году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124. Он выразил надежду, что стране удастся получить необходимое количество исправных самолетов.

Ан-124 "Руслан" - самый большой в мире серийный грузовой самолет. Его разработали в украинском конструкторском бюро "Антонов". В Ульяновском авиакомплексе всего было выпущено 36 Ан-124.

В России эти самолеты не выпускают с 2003 года, но действующие машины продолжают ремонтировать и поддерживать их летную годность. Военные не раз предлагали возобновить производство "Русланов". Однако глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в этом нет острой необходимости, поскольку ремонт существующего парка продлит ресурс Ан-124 до конца 2040-х годов.

При этом в КБ "Антонов" считают, что возобновление производства Ан-124 невозможно без украинского участия.

На совещании в Ульяновске 2 марта также обсуждалось исполнение госконтрактов по транспортным самолетам Ил-76МД-90А и Ан-124.