К аварии Ан-124 в Новосибирске привело разрушение элемента двигателя

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-124 "Руслан" потерпел аварию в аэропорту Новосибирска в середине ноября из-за разрушения одного из двигателей.

Как сообщили в Росавиации в ответ на запрос агентства "Интерфакс", сертификация типа самолета и двигателя проводилась в 1992 году силами Межгосударственного авиационного комитета.

"Росавиация приступила к исследованию элементов двигателя, параметров полета и работы систем Ан-124. По предварительным оценкам, отказ двигателя № 2 произошел в результате разрушения диска вентилятора, которое привело к множественным отказам систем самолета (электрической системы, системы управления самолетом и двигателями, шасси, пилотажно-навигационного и связного оборудования), а также к повреждениям фюзеляжа воздушного судна в виде сквозных пробоин по правому и левому борту", - сказали в Росавиации.

При этом фрагмент диска вентилятора двигателя, регистратор полетных данных, параметрический и речевой аварийные самописцы поступили в авиарегистр России для проведения исследования параметров полета и работы систем самолета, установления характера и причин разрушения диска вентилятора двигателя.

В установленном Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) порядке Росавиация уведомила о факте серьезного авиационного инцидента разработчика воздушного судна Ан-124 и двигателя Д18Т.

В настоящее время в новосибирском аэропорту проводятся работы, связанные с подготовкой аварийного самолета к эвакуации. В частности, отсыпана и укатана дорога длиной 350 метров и шириной 12 метров, произведена замена шин и дисков основных стоек шасси, под носовую часть самолета установлены надувные маты и поддоны, подготовлены три танковых тягача.

13 ноября Ан-124 "Волги-Днепра" вскоре после вылета из "Толмачево" вернулся и совершил аварийную посадку. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 300 метров. Пострадавших не было, но судно получило повреждения: частично разрушены шасси и крыло. Очевидцы происшествия сообщали, что на строительных площадках, над которыми пролетал самолет, обнаружены его фрагменты.

Ан-124-100 "Руслан" - самый большой серийный грузовой самолет в мире, разработан украинским ОКБ им. Антонова (сейчас - ГП "Антонов"). По данным Росавиации, в парке "Волги-Днепра" десять "Русланов", а также четыре Ил-76ТД.

Группа "Волга-Днепр" объединяет авиакомпании AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "Атран". Является крупнейшей на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Группа не раскрывает своих бенефициаров, основателем является действующий президент группы Алексей Исайкин.