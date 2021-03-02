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Житель Екатеринбурга пострадал при взрыве самогонного аппарата

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Октябрьском районе Екатеринбурге в трехэтажном бараке взорвался самогонный аппарат, пострадал один жилец, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых.

По его словам, во вторник в микрорайоне Компрессорный "раздался мощный хлопок", который очевидцы приняли за взрыв. Полицейские вскоре установили причину происшествия.

В квартире, где находился аппарат, взрывной волной выбило стекла.

Пострадавшего с ожогами около 20% поверхности тела доствили в ожоговый центр.

МВД Екатеринбург Свердловская область

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