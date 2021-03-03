В Петербурге заявили об единичных случаях COVID-вакцинации иностранцев

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вакцинация иностранных граждан от коронавируса в Санкт-Петербурге не носит массового характера, зарегистрированы единичные случаи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по здравоохранению в среду.

"Мы несколько раз сталкивались с такими случаями. Это не сотни, а единичные случаи вакцинации иностранцев. С пунктами (привившими иностранцев - ИФ) мы проводили работу, объясняли им, что пока не вакцинируем иностранцев, и не надо ставить это на поток, разъясняли, что пока надо прививать только граждан России", - сказал собеседник агентства.

В качестве примера в пресс-службе привели случай вакцинации в Петербурге итальянских артистов, о чем на днях сообщил Цирк Чинизелли. В комитете не уточнили, какие именно пункты прививали иностранцев, допустив, что, в основном речь идет о частных клиниках, получивших право вакцинировать от коронавируса.

В ведомстве добавили, что вся вакцина в город поступает по линии Минздрава, а пункты вакцинации на базе частных клиник получают ее по соглашению с комитетом по здравоохранению, однако проконтролировать каждую прививку непросто.

"В федеральном регистре сейчас 250 тысяч вакцинированных (из Петербурга - ИФ). Проверить у каждого фамилию и гражданство невозможно", - сказал собеседник.

В нескольких частных клиниках, получивших разрешение вакцинировать от коронавируса, "Интерфаксу" сообщили, что не прививают иностранцев.

Как сообщается в социальных сетях Цирка Чинизелли, в субботу, 27 февраля, от коронавируса привились гастролирующие по России артисты Итальянского цирка: дрессировщики слонов супруги Коррадо и Сьюзан Тоньи, а также дрессировщик экзотических животных Иван Дефорж. В учреждении добавили, что вакцинироваться планируют и другие артисты.

В городе сегодня действуют 129 пунктов вакцинации, из них 107 - на базе городских поликлиник, три - федеральных учреждений и 19 - в частных медицинских организациях. Работают 10 выездных прививочных бригад. Один из пунктов открыт в Михайловском театре, где прививают деятелей культуры.