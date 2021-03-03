РФ уже приступила к разработке ответных мер на новые санкции США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россия начала проработку ответных мер на новые американские санкции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ответ будет, он уже прорабатывается. Не волнуйтесь", - сказала Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Говоря о степени жесткости введенных в отношении России рестрикций, она отметила, что США "уже несколько раз проходили через наши контрмеры и, возможно, поэтому сейчас многое кажется символическим то, что делают они в наш адрес".

2 марта Евросоюз и США объявили о санкциях в отношении ряда высокопоставленных российских чиновников в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

В санкционный список ЕС включены глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание на его территории банковских активов указанных персон.

Согласно списку Минфина США, ограничительные меры вводятся против первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, главы ФСИН Калашникова, генпрокурора Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

В Соединенных Штатах активы этих людей блокируются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

Кроме этого, в санкционный список (SDN OFAC) попали 27-й Научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (ЦНИИИ) министерства обороны РФ, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГНИИОХТ), которые, по утверждению Минфина, "участвовали или пытались участвовать в действиях или сделках, которые содействовали распространению оружия массового уничтожения или его способа доставки, или создавали риск подобного содействия".

В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и ГНИИОХТ в связи с делом о предполагаемом отравлении Навального.

Под санкции ЕС попали Бортников, Ярин, Кириенко, Криворучко, Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Отравление" Навального

Навальный впал в кому 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске он был госпитализирован в реанимацию. С 22 августа он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера и причастности к нему российских властей, последние это отвергают.

В России в связи со случившимся с оппозиционным политиком ведется доследственная проверка, уголовное дело не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где был арестован. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.