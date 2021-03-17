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Путин потребовал пресечь вывод из РФ цифровых финансовых активов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поставил перед Генпрокуратурой задачу не допустить вывод из страны цифровых финансовых активов.

"Есть еще один достаточно новый, но существенный момент - принять дополнительные меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств - цифровых финансовых активов", - заявил Путин в среду на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

По его словам, "преступные элементы все чаще и чаще пользуются вот этими цифровыми финансовыми активами".

Путин отметил, что на это Генпрокуратуре необходимо обратить внимание совместно с коллегами из других ведомств, в частности Росфинмониторинга.

Владимир Путин Генпрокуратура

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