Серийный насильник из Тулы осужден на 12 лет колонии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Суд в Туле признал местного жителя виновным в насилии над женщинами. Об этом сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель региональной прокуратуры Ирина Бацейкина.

Он обвинялся по статьям "Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством" и "Покушение на изнасилование".

По материалам суда, в октябре прошлого года 50-летний безработный в Туле нападал на женщин и под угрозой убийства насиловал. Всего от рук насильника пострадали четыре женщины.

Суд приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Ему также назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.