"Радио Свобода" подало 244 жалобы на решения о штрафах в России

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), признанная российскими властями СМИ-иноагентом, намерена обжаловать все наложенные на нее штрафы за отсутствие соответствующей маркировки. Как сообщил Интерфаксу" руководитель Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый, уже подано 244 апелляции.

"Общая сумма составляет примерно 76 миллионов рублей, мы подали 244 апелляционных жалобы, подадим еще 146", - сказал Шарый на просьбу прокомментировать заявление Роскомнадзора о том, что компания должна выплатить в течение 60 дней 5,5 млн руб.

Тверской суд Москвы рассмотрел уже 72 апелляционных дела. "В удовлетворении жалоб нам отказано", - сказал Шарый и добавил, что позиция корпорации осталась прежней: она не согласна со штрафами и будет добиваться их отмены.

Ранее 7 апреля в Роскомнадзоре заявили, что у "Радио Свобода" есть 60 дней на уплату штрафов на общую сумму 5,5 млн рублей за отсутствие у его материалов и проектов маркировки "иноагент". Это связано с тем, что Тверской суд отклонил апелляции корпорации на 20 постановлений об этих штрафах.

Всего Роскомнадзор составил на "РСЕ/РС" и его гендиректора составлено 390 административных протоколов за отсутствие маркировки иноагента, суд рассмотрел 260 из них и назначил корпорации в общей сложности 71,5 млн рублей штрафов.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.