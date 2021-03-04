Бурятия выкупит 5% в единой дальневосточной авиакомпании за 10 копеек

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бурятия приобретет 38 861 обыкновенную акцию, или 5% от уставного капитала единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" за десять копеек, сообщил через пресс-службу правительства региона вице-премьер по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

По директиве федерального правительства Корпорации развития Сахалинской области передан пакет акций для передачи в собственность десяти субъектам Дальнего Востока по 5% акций от уставного капитала авиакомпании "Аврора". Таким образом, в управлении дальневосточной авиакомпанией примут участие все регионы ДФО, Минвостокразвития и Минтранс РФ.

Владельцем "Авроры" является правительство Сахалинской области, которому ПАО "Аэрофлот" в конце 2020 года передало ее контрольный пакет акций (51%).

Авиакомпания в 2020 году перевезла почти 796 000 пассажиров, что в два раза меньше, чем в 2019 году.