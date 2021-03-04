Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 753 125+310 479

Бурятия выкупит 5% в единой дальневосточной авиакомпании за 10 копеек

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бурятия приобретет 38 861 обыкновенную акцию, или 5% от уставного капитала единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" за десять копеек, сообщил через пресс-службу правительства региона вице-премьер по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

По директиве федерального правительства Корпорации развития Сахалинской области передан пакет акций для передачи в собственность десяти субъектам Дальнего Востока по 5% акций от уставного капитала авиакомпании "Аврора". Таким образом, в управлении дальневосточной авиакомпанией примут участие все регионы ДФО, Минвостокразвития и Минтранс РФ.

Владельцем "Авроры" является правительство Сахалинской области, которому ПАО "Аэрофлот" в конце 2020 года передало ее контрольный пакет акций (51%).

Авиакомпания в 2020 году перевезла почти 796 000 пассажиров, что в два раза меньше, чем в 2019 году.

Аврора Бурятия Минтранс правительство ДФО Сахалинская область Аэрофлот

Новости по теме

Новости

Поставки нефти на Хабаровский и Комсомольский НПЗ в феврале снизились

Пользователи РФ столкнулись со сбоем работы Google, YouTube и Telegram

Задержан глава администрации Кировского района Ленинградской области

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге осталась на уровне высокого плато

Что произошло за день: среда, 3 марта

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Горбачев счел, что на смену санкциям должен прийти диалог Запада с РФ

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня
Пандемия коронавируса

Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян

Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');