В РФ к маю планируют произвести более 50 млн комплектов COVID-вакцин

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - К маю в России планируется произвести более 50 млн комплектов доз вакцин от коронавируса, сообщила врио начальника управления государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова.

"План производства вакцин увеличивается с каждым месяцем. Если план производства вакцины в феврале у нас составил примерно 7 млн доз, то на март эта цифра будет существенно увеличена, и планируется, что к маю общий объем производства составит более 50 млн комплектов вакцин", - сказала Трапкова на "круглом столе" в Совете Федерации в четверг.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом полугодии планируется выпуск 88 млн доз вакцины от коронавируса.

По ее словам, для достижения популяционного иммунитета необходимо привить без учета переболевших и несовершеннолетних 68,6 млн россиян.

Она отметила, что Росздравнадзором ведется активная работа по контролю качества и своевременному выпуску в гражданский оборот вакцин против COVID-19.

Как рассказала Трапкова, на 1 марта в гражданский оборот было выпущено 7 млн 885 тыс. комплектов доз вакцины "Спутник V" разработки центра им.Гамалеи Минздрава России, а также 45 тыс. комплектов доз вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора.

"В настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины "КовиВак" производства центра им.Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контроля ожидается во второй половине марта", - сказала Трапкова.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, объявляя о регистрации вакцины "КовиВак" 20 февраля, сообщил, что в середине марта в гражданский оборот поступит 120 тыс. доз этого препарата.

18 января по поручению президента в России началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной - "Спутник V".

Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона". По информации Голиковой, до марта текущего года граждан прививали преимущественно "Спутником V", начиная с марта - стали использовать "Спутник" и "ЭпиВакКорону", с конца марта к ним добавится "КовиВак".