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"Вектор" запустил линию розлива "ЭпиВакКороны" в виде шприц-доз

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в запуске линии розлива вакцины для профилактики COVID-19 "ЭпиВакКорона" в форме шприц-доз в Новосибирске. Линия запущена в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", на производственной площадке "Вектор-БиАльгам".

"Вектор-БиАльгам" с начала этого года запустил производство вакцины "ЭпиВакКорона" в ампулах, а с марта начинает работу по производству шприц-доз препарата.

Как говорится в справочных материалах к визиту Мишустина, планируемая производительность и для ампул, и для шприц-доз составит до 5 миллионов доз в месяц. В 2017 году на предприятии была запущена линия розлива в шприц-дозы с производительностью от 9 до 11 тысяч доз в час. В августе 2021 года в "Векторе" планируют запустить новую универсальную линию в ампулах и пенфлаконах примерно такой же производительности. Сейчас эта линия находится на производстве, ведутся монтажно-наладочные работы.

Хроника 09 января 2020 года – 05 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин коронавирус Вектор ЭпиВакКорона Новосибирск Вектор-БиАльгам

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