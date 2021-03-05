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Бастрыкин насчитал 1422 подростка на несогласованных акциях и вспомнил Маркса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В недавних "противоправных митингах" в городах России участвовали 1422 несовершеннолетних, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин. Он объявил об этом на коллегии ведомства.

"Я много раз повторял идею Маркса: чтобы ребенок не совершал таких поступков, у него не должно быть ни минуты свободного времени", - подчеркнул он.

Перед январскими акциями в поддержку Алексея Навального высокопоставленные чиновники начали заявлять о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в незаконные протесты. СКР перед акцией 23 января возбудил уголовное дело о втягивании детей в противоправную деятельность, опасную для их здоровья. Сторонники Навального отрицают, что обращались к детям.

Президент Владимир Путин в последнее время дважды поднимал эту тему. 3 марта на итоговой коллегии МВД он упомянул вовлечение несовершеннолетних "в незаконные несанкционированные уличные акции" некими лицами, которые пытаются "хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических "хорьковых" целей".

4 марта на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" он отметил, что интернет используют, чтобы вытащить детей на улицу, "чтобы похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед, на самом деле". Он потребовал этого не допускать, иначе "изнутри нас всегда будут раскачивать".

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
СКР Александр Бастрыкин Карл Маркс Владимир Путин Алексей Навальный

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