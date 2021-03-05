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В доход РФ взыскали нью-йоркскую квартиру членкора РАН Покушалова

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Советский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск прокурора области к бывшему заместителю директора по научно-экспериментальной работе Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина, члену-корреспонденту РАН Евгению Покушалову, сообщает суд.

"Исковые требования прокурора Новосибирской области, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворены частично", - сказано в релизе.

В прокуратуре региона "Интерфаксу" уточнили, что по иску прокуратуры в доход РФ обращено имущество на сумму более $1,2 млн.

"Советский районный суд Новосибирска иск прокуратуры частично удовлетворил, взыскав в доход Российской Федерации принадлежащую ему квартиру в США (стоимостью $1 млн 280 тыс.). Суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании квартиры, оформленной на юридическое лицо", - сказал представитель прокуратуры.

Как сообщалось, прокуратура Новосибирской области обратилась в суд с иском, потребовав обратить в доход РФ имущество на сумму свыше 123 млн рублей.

Прокуратура установила, что с 2014 года ответчик нарушил антикоррупционные требования законодательства, предусмотренные федеральными законами "О противодействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и приказом от 15 июля 2013 года Минздрава России.

Покушалов не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о принадлежащей ему с 2014 года на праве собственности квартире (Нью-Йорк, США) стоимостью почти $1,3 млн, а также о расходах на ее приобретение. Врач также не указал о приобретении в 2017 году фирмой, совладельцем которой он является, еще одной квартиры (Нью-Йорк, США) стоимостью более $1,3 млн. В ходе прокурорской проверки не представлено доказательств приобретения недвижимости в США на законные доходы.

С учетом того, что не были представлены полные и достоверные сведения, подтверждающие приобретение в США в 2014 году и 2017 году на законные доходы двух квартир стоимостью более 123 млн рублей, прокуратурой сделан вывод о несоответствии расходов бывшего заместителя директора по указанным сделкам его доходам.

Как сообщалось, Покушалову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и части 4 статьи 174.1 (легализация преступных доходов) УК РФ. Речь идет о хищении 1 млрд 350 млн рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям.

Он находится под подпиской о невыезде.

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Уголовное дело в отношении него объединено в одно производство с делами в отношении бывшего руководителя клиники Мешалкина Александра Караськова и его супруги Ирины Бойцовой, занимавшей пост руководителя организационно-клинической службы этой клиники.

Караськов обвиняется по части 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере), Бойцова – по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 (соучастие в присвоении или растрате в особо крупном размере) УК РФ.

16 мая 2019 года Минздрав РФ уволил с поста директора НМИЦ академика РАН Караськова, руководившего клиникой с 1999 года, назначив затем исполняющим обязанности директора клиники главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Александра Чернявского.

НМИЦ имени академика Мешалкина – один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

Новосибирск Евгений Покушалов

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