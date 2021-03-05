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В Тольятти зафиксировано третье с начала года массовое отравление детей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тольятти начали проверку в связи с отравлением воспитанников детского сада, в феврале подобные случаи были выявлены в двух городских школах.

Пресс-служба СУ СКР по Самарской области сообщает, что в начале марта в одном из детских садов Автозаводского района Тольятти у пяти воспитанников и воспитателя появились симптомы кишечной инфекции.

"По данному факту начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия",- говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в феврале отравились учащиеся школ №43 и №75. По данным случаям были возбуждены уголовные дела по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В школе №43 и в школе №75 услуги по организации питания оказывались одним комбинатом питания ЗАО КШП "Дружба".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году ЗАО КШП "Дружба" заключило 12 контрактов на оказание услуг по организации питания детей в образовательных учреждениях.

Тольятти Самарская область

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