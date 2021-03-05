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В Петербурге задержали нацболов за акцию в поддержку испанского рэпера

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Двоих активистов незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" задержали в пятницу в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" сопредседатель организации Андрей Дмитриев.

"Задержали двоих активистов. В отношении них составили протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ИФ)", - сказал Дмитриев.

В соцсетях "Другой России Э.В. Лимонова" уточняется, что задержанные активисты партии Никита Челышев и Владислав Кочкин проводили у консульства Испании в Петербурге акцию в поддержку леворадикального рэпера Пабло Хаселя, во время которой развернули баннер и зажгли дымовую шашку.

Как сообщалось, в середине февраля 32-летнего Хаселя приговорили в Испании к девяти месяцам лишения свободы за песни с экстремистским содержанием. Суд пришел к выводу, что в текстах композиций рэпера содержатся призывы к разжиганию ненависти и нападки на королевскую семью.

Сторонники исполнителя считают приговор политически мотивированным и заявляют о нарушении принципов свободы слова. Сотни человек вышли на улицы ряда городов Каталонии с требованием освободить артиста, однако мирные выступления переросли в многодневные массовые беспорядки, закончившиеся стычками с полицией.

Протесты после ареста рэпера в Испании

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