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ФСБ сообщила о 32 осужденных сторонниках запрещенного Меджлиса с 2016 года

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В России с апреля 2016 года были осуждены 32 сторонника запрещенного в стране за экстремизм Меджлиса крымско-татарского народа, следует из материалов Центра общественных связей ФСБ.

К уголовной ответственности за этот период было привлечено 50 сторонников этой организации, к административной - 306, 33 сторонникам Меджлиса закрыли въезд в Россию. Также были предотвращены 53 антироссийские акции сторонников организации и им было вынесено 301 прокурорское предостережение и 297 предупреждений от полиции.

ФСБ также напомнила, что в 2021 году председатель Меджлиса Рефат Чубаров был заочно приговорен к шести годам лишения свободы за организацию в 2014 году массовых беспорядков и публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.

В ЦОС ФСБ отметили, что зарубежные СМИ описывают пресечение экстремистской или общеуголовной деятельности участников и сторонников организации как "целенаправленные действия российских властей, направленные на ущемление прав крымско-татарского народа и его геноцид".

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму была выявлена связь Меджлиса со спецслужбами Украины. В начале сентября зампред организации Нариман Джелялов был арестован по делу об этой диверсии.

Верховный суд Крыма запретил Меджлис крымских татар в апреле 2016 года. Бывшему главе Меджлиса Мустафе Джемилеву запретили въезд в Крым в 2014 году сначала на пять лет, а затем - до 2034 года.

ФСБ Крым Меджлис Рефат Чубаров Мустафа Джемилев Украина

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