В Хабаровском крае 17 цистерн с топливом сошли с рельсов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Три пассажирских поезда задержаны в результате опрокидывания цистерн с топливом в Хабаровском крае, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Хабаровском крае на железнодорожном перегоне Сараево-Дальневосточное произошел сход с рельсов 17 цистерн с топливом, предварительно, 10 из них опрокинулись. Произошла задержка трех пассажирских поездов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что задержаны поезда сообщением Комсомольск-на-Амуре–Хабаровск, Владивосток–Совгавань и Совгавань–Владивосток.