Уголовное дело возбуждено после схода цистерн в Хабаровском крае

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Причины схода вагонов на Дальневосточной железной дороге будут расследовать в рамках уголовного дела, сообщается в субботу на сайте Дальневосточного следственного управления СКР.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

По данным следствия, в пятницу на перегоне Форель - Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из четырех цистерн произошла утечка нефтепродуктов, ведутся работы по локализации разлива и восстановлению движения.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, задержаны три пассажирских поезда. На сайте ДВЖД сообщается о двух задержанных из-за случившегося поездах.