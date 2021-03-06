Эвакуированных с горящего суда моряков доставят во Владивосток

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Членов экипажа рыболовецкого судна "Витим", загоревшегося в Японском море, доставляют во Владивосток, сообщила компания-судовладелец "Пасифик Краб".

"Пострадавших нет, экипаж благополучно эвакуирован и в настоящее время направляется во Владивосток", - говорится в сообщении компании.

В компании "Интерфаксу" уточнили, что экипаж доставляют на рыболовном судне "Алчан".

Сообщение о задымлении на судне в оперативный штаб компании-судовладельца поступило от капитана в 6:00 утра в субботу. После этого аварийная партия экипажа приступила к разведке очага возгорания.

"Из-за сильного задымления источник возгорания определить не представлялось возможным. По решению капитана было произведено объемное пожаротушение", - говорится в сообщении.

Экипаж предпринял все необходимые меры к локализации пожара и действовал в соответствии с расписанием по тревогам. Для безопасности людей было принято решение оставить судно.

Для ликвидации пожара к месту происшествия направлен буксир "Спасатель Заборщиков", ожидается подход спасательного судна "Лазурит".

Отмечается, что судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами принимает необходимые меры, чтобы установить причины случившегося.

Как сообщалось, пожар начался в рыбном цеху, были эвакуированы все находившиеся на борту 30 членов экипажа. Судно находится в 12 милях на траверзе острова Аскольд в заливе Петра Великого.