РЖД и угольные компании заключат соглашения по вывозу угля из Кузбасса до 15 июня

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Соглашения между РЖД и угольными компаниями с указанием сроков и маршрутов вывоза угля из Кемеровской области должны быть заключены до 15 июня, заявил министр транспорта Виталий Савельев.

На совещании у премьера РФ Михаила Мишустина по развитию угольной отрасли он доложил о выполнении "поручения об обеспечении заключения соглашений на принципах взаимной ответственности между угольными компаниями и ОАО "РЖД", рассчитанное до 2024 года".

По словам министра, "договоры должны содержать поквартальные объем вывоза грузов с указанием станции погрузки и станции выгрузки".

"В рамках действующего законодательства возможно заключение только долгосрочных договоров, а ответственность сторон устанавливается в соответствии с гражданским кодексом. В части заключения договоров на принципах "вези или плати" планируется сформировать нормативную базу заключения таких договоров и опробовать ее на вывозе 6 млн тонн из 68 млн тонн угольной продукции из Кузбасса в направлении портов Дальнего Востока", - добавил он.

"В рамках исполнения совместно с РЖД до 13 мая будет актуализирован проект грузовой базы "восточного полигона", а также проведена оценка, какие грузы мы не сможем провезти в восточном направлении и как это отразится на доходах компании", - заявил министр.

Также, по его словам, предлагается поручить Федеральному агентству по недропользованию РФ не выдавать новых лицензий на разработку угольных месторождений без определения конкретных направлений и объемов перевозки продукции и без согласования с Минтрансом и перевозчиком (РЖД).

2 марта президент РФ Владимир Путин заявил по итогам совещания по вопросам развития угольной отрасли, что РЖД и угольные компании до 1 июля должны заключить долгосрочные соглашения, фиксирующие взаимные обязательства в рамках поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион до 2024 года.