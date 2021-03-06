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На Камчатке в результате схода лавины погиб человек

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб под снежной лавиной в камчатском городе Елизово, двое спасены, сообщает в субботу следственное управление СКР по региону.

Как говорится на сайте ведомства, лавина, под которую попали мужчина, женщина и ребенок 10-12 лет, сошла со склона в районе школы №3.

Мужчина, предположительно в возрасте 40 лет, погиб на месте происшествия, женщину и ребенка спасли полицейские и спасатели.

По факту гибели человека следователи начали проверку.

Камчатка Елизово СКР

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