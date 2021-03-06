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На Камчатке объявили лавинную опасность

На Камчатке объявили лавинную опасность
Спасательные работы на месте схода лавины в камчатском городе Елизово
Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ по Камчатскому краю/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили об опасности схода лавин на Камчатке, где под снежными завалами уже оказались три человека, один из которых погиб.

Как сообщил краевой главк МЧС, с 6 по 9 марта возможен "самопроизвольный сход снежных масс" на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского (особенно бассейна реки Паратунки), Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

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Также лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.

Спасатели рекомендовали руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять меры безопасности и не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни.

Как сообщалось, в субботу лавина сошла около школы в камчатском городе Елизово. Под завалами снега оказались мужчина, женщина и восьмилетняя девочка. Мужчину спасти не удалось.

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