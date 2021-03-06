Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:46Заразились
на 06.03В России 4 312 181+11 022В мире 116 062 636+444 681

Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса

Объем финансирования составит 55 млрд рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу подписал программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года.

Объем финансирования программы составит 55 млрд рублей, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

"Цель программы - это решение социальных вопросов, опережающее развитие инфраструктуры и диверсификация экономики Кузбасса. Программа является продолжением того комплекса мер и мероприятий, который в последние годы реализуется в регионе по поручению президента. Общий объем финансирования программы из федерального бюджета - 51 млрд рублей, а в целом, с учетом еще и региональных источников - 55 млрд рублей", - сказал Решетников.

По его словам, программа, в частности, включает мероприятия по развитию инфраструктуры, на это направлено 32 млрд рублей.

"Ключевой объект - строительство автомобильного обхода Кемерово. Общий объем финансирования этой дороги - 42 млрд рублей. Из федерального бюджета предлагается выделить половину этих средств, а оставшуюся половину регион планирует привлечь на условиях частно-государственного партнерства", - сказал Решетников.

Запланировано строительство магистральных водопроводов на 480 млн рублей, порядка 2,3 млрд рублей предусмотрено на строительство сетей газоснабжения для подключения жилых домов в Новокузнецке, а также перевод на газ ТЭЦ. На обновление городского транспорта будет выделено 3,3 млрд рублей.

Помимо этого, по словам министра, программа предусматривает социальные мероприятия более чем на 6 млрд рублей. Так, 650 млн запланировано на строительство Междуреченской городской больницы и еще 600 млн рублей - на строительство лабораторного корпуса Кузбасской инфекционной больницы. Помимо этого, в Новокузнецке будет построена школа на 1250 человек с объемом финансирования 1,1 млрд рублей. На обеспечение жильем детей-сирот дополнительно предусмотрено 1,8 млрд рублей. Еще 2 млрд рублей выделено на переселение граждан из аварийного жилья - это позволит переселить более 3 тысяч человек.

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. По его словам, эта программа "должна включать инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, в развитие туризма".

Путин пояснил, что имеет в виду, в частности, развитие кемеровского курорта Шерегеш, создание автодорожного обхода Кемерово и строительство социальных объектов, которое было отложено из-за пандемии коронавируса.

Кемеровская область Михаил Мишустин

Новости

Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом

Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты

В России выявлены еще 11 022 случая заражения коронавирусом

В России выявлены еще 11 022 случая заражения коронавирусом

Уголовное дело возбуждено после схода цистерн в Хабаровском крае

Уголовное дело возбуждено после схода цистерн в Хабаровском крае

Что случилось этой ночью: суббота, 6 марта

Экипаж горящего в Японском море судна эвакуирован

Рыболовецкое судно с 30 моряками загорелось у берегов Приморья

Пандемия коронавируса

"Удаленка" для работников с 65 лет перестанет быть обязательной с апреля

"Удаленка" для работников с 65 лет перестанет быть обязательной с апреля

Что произошло за день: пятница, 5 марта

Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');