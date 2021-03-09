Попавшую в Приамурье под снегоуборщик девочку перевели в реанимацию

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Девочка, попавшая 2 марта в городе Зея Амурской области под снегоуборочную машину, находится в реанимации областной больницы, сообщает Минздрав области.

"Девочка доставлена санавиацией в Амурскую областную детскую клиническую больницу, врачи оказывают пациентке всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас девочка в реанимации, ее состояние стабильно тяжелое", - отметили в региональном министерстве здравоохранения.

Как сообщалось, 2 марта в городе Зея семилетняя девочка попала под снегоуборочную машину, которая двигалась по тротуару. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По данным следствия, водитель при уборке снега двигался по тротуару.